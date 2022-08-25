Названы страны, которые помогут России преодолеть последствия санкций

Страны БРИКС — Бразилия, Индия, Китай и ЮАР — «открываются для России» и помогут ей преодолеть последствия санкций. Об этом сообщила журналистам президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд. Ее процитировало РИА «Новости».

«Сегодня реализован механизм взаиморасчетов в рублях и рупиях, и нет необходимости для наших стран использовать доллар при взаиморасчетах. И сегодня подобный же механизм взаиморасчетов в рублях и юанях разрабатывается Китаем. То есть страны БРИКС открываются для России и становятся возможностью для вашей страны преодолеть последствия санкций», — подчеркнула Ананд.

Объем экспортно-импортных отношений между Индией и Россией вырос в пять раз за 40 лет, сообщила президент форума. Россия поставляет Индии нефть и закупает взамен агрокультурную продукцию, текстиль, медицинские препараты. Ананд напомнила, что в начале спецоперации на Индию «оказывалось давление с целью прекращения импорта российской нефти».

«Но министерство иностранных дел вынуждено было отвергнуть это давление. Российская сторона была заверена, что поставки не будут прекращены и режим санкций ни коим образом не повлияет на взаимоотношение наших стран», — отметила глава форума.

Индия считает себя нейтральной стороной и продолжает плодотворное сотрудничество с Россией «во всех сферах, где это необходимо», резюмировала Пурнима Ананд.