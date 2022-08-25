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    25 августа 2022, 09:54

    Названы страны, которые помогут России преодолеть последствия санкций

    Глава форума БРИКС Ананд сообщила о возможностях для России преодолеть последствия санкции

    Оксана Кириллова

    Страны БРИКС — Бразилия, Индия, Китай и ЮАР — «открываются для России» и помогут ей преодолеть последствия санкций. Об этом сообщила журналистам президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд. Ее процитировало РИА «Новости».

    Названы страны, которые помогут России преодолеть последствия санкций

    «Сегодня реализован механизм взаиморасчетов в рублях и рупиях, и нет необходимости для наших стран использовать доллар при взаиморасчетах. И сегодня подобный же механизм взаиморасчетов в рублях и юанях разрабатывается Китаем. То есть страны БРИКС открываются для России и становятся возможностью для вашей страны преодолеть последствия санкций», — подчеркнула Ананд.

    Объем экспортно-импортных отношений между Индией и Россией вырос в пять раз за 40 лет, сообщила президент форума. Россия поставляет Индии нефть и закупает взамен агрокультурную продукцию, текстиль, медицинские препараты. Ананд напомнила, что в начале спецоперации на Индию «оказывалось давление с целью прекращения импорта российской нефти».

    «Но министерство иностранных дел вынуждено было отвергнуть это давление. Российская сторона была заверена, что поставки не будут прекращены и режим санкций ни коим образом не повлияет на взаимоотношение наших стран», — отметила глава форума.

    Индия считает себя нейтральной стороной и продолжает плодотворное сотрудничество с Россией «во всех сферах, где это необходимо», резюмировала Пурнима Ананд.