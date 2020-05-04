Названы страны, которые первыми могут открыться для туристов

До середины лета не стоит ждать открытия массовых туристических направлений — это будет происходить постепенно, в зависимости от успехов в борьбе с COVID-19. Но разумеется, страны, больше других зависящие от летнего пляжного туризма будут пытаться сделать это как можно раньше.

«Разумеется, страны, больше других зависящие от летнего пляжного туризма — Греция, Италия, Турция — будут пытаться сделать это как можно раньше. Но въездной туризм — игра двусторонняя: если даже вы откроете границы, а ваши потенциальные клиенты нет, то ваш турпоток окажется нулевым», — рассказал агентству «Прайм» политолог Дмитрий Абзалов. По его мнению, частичные открытия возможны, но более или менее устойчивый турпоток сформируется не раньше конца лета. При этом Абзалов отметил, что он будет значительно меньше обычного.

Ситуацию с въездным туризмом в Старом Свете в целом будет определять Европа, считает политолог, потому что именно там проживают основные потребители туристических услуг. При этом Абзалов предполагает, что Европа откроется не раньше, чем пандемия во всех странах войдет в спокойную фазу. Процесс может ускориться только при создании вакцины, которая будет способна обезопасить, в том числе, и путешественников.

Однако Абзалова считает, что летний туристический сезон в Европе уже потерян в любом случае, ведь основные бронирования происходят весной, а этого сейчас нет.

Ситуация с коронавирусом во всем мире пока продолжает оставаться напряженной, и в России в том числе. Ранее россиян призвали смириться с тем, что из-за пандемии зарубежные поездки стоит отложить до лучших времен. Полететь куда-то вряд ли получится. И тогда россияне поехали на отдых в Крым прямо в разгар пандемии. Для них ограничений внутри страны не существует. Нарушители самоизоляции селятся в незарегистрированных мини-отелях на побережье.