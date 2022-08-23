Названы страны, которые на самом деле управляют Украиной

Руководство западных стран решает, какому политическому курсу должен следовать президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение выразил обозреватель Die Welt Кристоф Шлиц.

«Очевидно одно: несмотря на все публичные заявления о праве Киева на самоопределение, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон решают, что будет делать Зеленский», — пояснил публицист.

По его мнению, украинский президент попал в такую ситуацию из-за полной зависимости его страны от Запада. Он надеется на финансовую и военную помощь, подчеркнул Шлиц.

При этом у коллективного Запада нет единой стратегии по украинскому вопросу. Если США хотят поставлять Киеву вооружения, то в Европе, вероятно, хотят подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией. Однако такая политика только усугубляет ситуацию. Кроме того, в западных странах растет недовольство из-за последствий антироссийских санкций.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своей задаче организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.