Мир 17 апреля 2023, 00:42 Названы страны, готовые избавиться от доллара «Известия»: Индия и ОАЭ готовы перейти на нацвалюты и отказаться от доллара РИА «Новости»

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Индия, Бразилия, ОАЭ и Ирак вошли в число стран, активно нацеленных на отказ от доллара. Они — сторонники перехода на национальные валюты в межгосударственных расчетах, написали «Известия».

Переход на нацвалюты стал сейчас «модным» и острым вопросом, отметило издание. О нем говорят практически на каждой двусторонней встрече на хоть сколько-нибудь высоком уровне.

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«По сути, мир сейчас начинает возвращаться к „цветущей сложности“ периода до Второй мировой войны, когда торговля в нацвалютах была делом совершенно обычным», — сказано в публикации.

Но есть и трудность в отказе от доллара, так как многие государства отвыкли от ведения дел в нацвалютах. В настоящем мире действуют совершенно иные масштабы торговли и ее темпы. Газета ссылается на обозревателя Bloomberg Тайлера Коуэна, который считает, что доллар все же должен сохранить собственную гегемонию из-за своего удобства. Репортер отмечает, что доллар — такой же «экспортный товар», как, например, смартфоны из Китая или машины из Японии.

Но для многих игроков «удобство» доллара вполне может отступить на второй план. Тем более, что увеличение ставок вызвало его нехватку в Азии и Африке. Поэтому некоторые государства собираются найти замену валюте США чисто из экономических соображений.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп предрек доллару и американской экономике в целом самые тяжелые времена за последние 200 лет. Он спрогнозировал, что валюта США уничтожается и государство вскоре перестанет быть мировым лидером.