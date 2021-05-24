Названы страны, где русский язык пользуется популярностью для изучения

В связи с Днем славянской письменности ИА Nation News перечислило страны, в которых русский язык изучается, как второй.

В Китае распространено изучение русского языка, поскольку российско-китайские отношения активно развиваются и многие студенты престижных университетов КНР изучают русский, как второй язык. Его также учат в Японии и Штатах. В США он входит в 10 самых распространенных. Кроме того, многие жители Германии и Южной Кореи тоже выбирают русский язык для изучения.