Италия и Венгрия призывают к урегулированию ситуации на Украине, это может привести к ослаблению антироссийских санкций, сообщило агентство Reuters. Страны Евросоюза разделились во мнении о дальнейших рестрикциях против России, так как ограничительные меры отрицательно повлияли на экономику.

«Поскольку правительства западных стран борются с растущей инфляцией и высокими ценами на энергоносители, такие государства, как Италия и Венгрия призывают к скорейшему прекращению огня. Это может привести к ослаблению санкций», — сообщает Reuters.

За продолжение конфликта выступают Страны Балтии и Польша. В статье говорится, что санкции и спецоперация сказываются на мировой экономике, это может привести к недовольству внутри стран, поэтому разногласия станут еще заметнее. Источники издания в правительстве Германии выразили опасения, что к затягиванию конфликта может привести подстрекательство некоторых западных политиков.