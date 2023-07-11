Мир 11 июля 2023, 10:29 Названы сроки возможной ратификации Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО CNN: Турция может ратифицировать заявку Швеции в НАТО до конца следующей недели Публичное достояние

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Парламент Турции может ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс до конца следующей недели. Об этом сообщил телеканал CNN Türk.

По его данным, сначала заявку должна принять комиссия по иностранным делам Великого национального собрания страны. Затем ее рассмотрит Генеральная Ассамблея парламента. После одобрения и публикации в правительственном вестнике с подписью президента Турции процесс утверждения членства Швеции в НАТО завершится.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным только после того, как Турцию примут в ЕС. Генсек НАТО Йенс Столтенберг позже сообщил о решении турецкого лидера Эрдогана снять вето на вступление Швеции в альянс. При этом шведская сторона согласилась поддерживать Турцию на пути в Евросоюз.

Вместе с этим помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан попросил не связывать вопрос членства Турции в ЕС со вступлением Швеции в НАТО. Он подчеркнул, что эти вопросы не взаимосвязаны.