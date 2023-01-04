Мир 04 января 2023, 15:53 Названы сроки серьезного наступления ВСУ Глава военной разведки Украины Буданов рассказал о серьезном наступлении ВСУ весной Министерство обороны Украины

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Украинские военные готовятся к серьезному наступлению предстоящей весной. Самые «горячие» боевые действия ожидаются в марте. Об этом в эфире американского телеканала ABC заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Он добавил, что в ближайшее время ВСУ ожидают получения от США боевых бронированных машин Bradley, которые должны повысить боеспособности подразделений.

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«Боевые действия будут самыми „горячими“ в марте, так как Украина планирует серьезное наступление весной», — заявил Буданов

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Глава украинской разведки подчеркнул, что руководство страны поставило цель вернуться к границам 1991 года. Поэтому наступление украинских войск ожидается на участке, включающем Крым и Донбасс.

Как напомнил RT, Буданов уже говорил, что боевики ВСУ зайдут в Крым с оружием в руках, чтобы вернуть контроль над полуостровом Киеву. При этом он отмечал, что действовать нужно комбинированным путем — силой и дипломатией.

По оценке начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, военная ситуация в зоне проведения специальной военной операции зашла в тупик. Выходом из него он назвал военную поддержку со стороны Запада, без которой невозможно одержать победу над Россией по всем направлениям.