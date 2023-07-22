Мир 22 июля 2023, 21:26 Названы сроки разминирования Украины The Washington Post: разминирование Украины займет 757 лет Официальный сайт президента Украины

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На полное разминирование территорий Украины уйдет 757 лет в том случае, если его будут выполнять 500 саперных команд. К таким выводам пришли аналитики The Washington Post.

По их подсчетам, разминирование нужно произвести на территории 107 тысяч квадратных километров или 30% украинских территории. Один сапер при этом за день вручную может разминировать только несколько квадратных метров территории. Весенний период является для саперов дополнительным препятствием, поскольку в это время происходит подтопление территорий.

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«По оценкам Всемирного банка, на разминирование Украины, стоимость которого составляет от двух до восьми долларов за квадратный метр, в ближайшие 10 лет уйдет 37,4 миллиарда долларов», — указали аналитики издания.

Вашингтон уже выделил проведение саперных работ на Украине более 95 миллионов долларов.

Украинской армии нужно больше времени, чтобы показать результаты контрнаступления, ранее заявлял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Основными препятствиями на пути ВСУ он назвал минные поля, укрепления и преимущество России в воздухе. Эти три фактора, как добавил Кулеба, доставляют украинским военным немало проблем.