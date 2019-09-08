Названы сроки поставки С-400 в Индию

Поставки компонентов российских ЗРК С-400 в Индию осуществят в течение полутора лет. Все будет проходить в строгом соответствии с условиями контракта.

Индийская сторона уже внесла аванс.

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«Проавансирован, и в строгом соответствии с графиком все будет поставлено, там, по-моему, около 18-19 месяцев», — заявил Бирюков в эфире телеканала «Россия-1».

Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400 в начале октября 2018 года. За пять новейших зенитных ракетных систем Нью-Дели заплатит 5,43 миллиарда долларов.

Как и в случае с Турцией, которой Россия также продала С-400, ситуация с приобретением российского оружия Нью-Дели вызвала серьезное недовольство США.

В 2018 году Вашингтон настаивал на том, чтобы Индия отказалась от заключения сделки по закупке С-400 у Москвы. Соединенные Штаты грозили санкциями давнему партнеру России, однако индийские власти не раз заявляли, что односторонние ограничения неправомерны.