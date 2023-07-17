Мир 17 июля 2023, 18:25 Названы сроки полного разгрома ВСУ Бывший американский разведчик США Риттер спрогнозировал разгром ВСУ до конца лета РИА «Новости»

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Украинские войска потерпят сокрушительное поражение в противостоянии с российской армией до конца этого лета. Такой прогноз в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty сделал бывший разведчик США Скотт Риттер.

Он пояснил, что об этом свидетельствует признание президента США Джо Байдена о том, что у украинских военных закончились артиллерийские боеприпасы. Решение о поставке кассетных бомб ситуацию на фронте не исправит.

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«Украина буквально потеряет способность проводить крупномасштабные военные действия к концу лета — началу осени», — заявил Риттер.

Бывший американский разведчик подчеркнул, что уже сейчас ВСУ потеряли огромное количество личного состава, а без необходимого количества сил и на фоне дефицита оружия их ждет полное поражение.

Ранее Скотт Риттер заявил, что окончательное завершение конфликта станет возможным только после ликвидации президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, глава государства зашел слишком далеко в своих заявлениях и постоянных отказах от начала мирных переговоров с Россией. Поэтому Запад потерял к нему всякий интерес.