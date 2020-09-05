Названы сроки появления американской вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса, которую сейчас создают в США, может быть готова в октябре. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Он отметил, что этот препарат станет стандартом.

«Мы идем по плану в том, что касается получения вакцины до конца нынешнего года, и может быть даже до 1 ноября. Мы думаем, что сможем даже заполучить ее в течение октября», — приводит ТАСС слова Трампа.

Лидер Соединенных Штатов добавил, что над созданием вакцины сейчас работают три компании: Pfizer, Johnson & Johnson и Moderna. По его словам, это основные разработчики. Он ничего не сказал про российскую вакцину и заявил, что американский препарат будет стандартом.

«Она (вакцина — прим. ред.) будет отличной. И эти компании — невероятные. Они годами разрабатывали отличные вакцины», — подчеркнул Трамп.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от 2019-nCoV 11 августа. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. На следующей неделе начнется третий этап тестирования препарата «Спутник V». В нем примут участие 40 тысяч добровольцев, в числе которых будут люди старше 60 лет.