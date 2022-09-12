Подачу газа в Бердянск начнут со следующей недели | 360°

Мир 12 сентября 2022, 15:59 Поделиться Telegram

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Viber Подачу газа в Бердянск начнут со следующей недели Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: подача газа в Запорожье начнется до 15 октября РИА "Новости"

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что отключение Запорожской АЭС не создаст проблем с отоплением в регионе. Подачу газа в Бердянск начнут уже на следующей неделе, уточнил он в беседе с ТАСС.

«Если говорить об отоплении, то эта проблема решается подачей газа. <…> Проблем с включением отопления сейчас не предвидится», — подчеркнул Рогов.

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Он добавил, что Запорожскую ТЭС, которая вырабатывает электроэнергию в регионе, переведут на газ, если угля не будет хватать. Также Рогов заверил, что запасы угля есть и они регулярно пополняются.

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По его словам, в Бердянск газ начнут подавать уже на следующей неделе, а в течение месяца — в Мелитополь, Энергодар и другие населенные пункты.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о начале консультаций с представителями России и Украины насчет создания вокруг ЗАЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности.

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