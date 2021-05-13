Названы сроки открытия сухопутных границ Грузии для туристов

Грузия намерена открыть сухопутные границы для приема туристов через несколько недель. С таким заявлением выступила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава.

Она пояснила, что для открытия потребуется завершение третьей волны коронавируса.

«Безопасное открытие сухопутных границ — один из основных стимулов для туризма. По времени оно должно совпасть с завершением третьей волны. Вероятно, это вопрос ближайших нескольких недель», — привел слова министра «Sputnik.Грузия».

За минувшие сутки в стране выявили 776 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 16 человек, выздоровели 1329 пациентов больниц. В стране проходит вакцинация, но пока прививку получили только более 77 тысяч граждан.

Грузия закрыла сухопутные границы с соседними странами, включая Россию, в 2020 году из-за пандемии. С 1 февраля 2021 года страна открылась для иностранных туристов. Власти республики пояснили, что в условиях пандемии легче контролировать состояние туристов, прибывающих воздушным транспортом. Россияне могут прилетать в Грузию при условии отрицательного теста на коронавирус. Для прошедших вакцинацию въезд полностью свободен.