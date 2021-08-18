Названы способы возродить экономику Афганистана без наркотрафика

«Талибан»* может построить экономически успешное государство, но для этого ему нужно отказаться построения политики, основанной на криминале. Об этом в разговоре с «360» сказал эксперт центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович.

«Если они решат действительно перестраиваться с криминальной экономики, заработать есть на чем. Для начала они говорили, что готовы обеспечить безопасность транзитных путей. Это прежде всего газопровод Тапи, его можно будет использовать для поставок, в том числе российской продукции на индоокеанское побережье», — рассказал эксперт.

Также существует проект строительства железной дороги Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар. Благодаря ему талибы* смогут строить бизнес, но для этого им нужно отказаться от наркоторговли и поддержки террористов.

В Афганистане, по словам Никиты Мендковича, богатые залежи природных ископаемых. Например, крупнейшие неразработанные месторождения меди, там есть железная руда, полудрагоценные камни.

«Можно попытаться восстановить сельское хозяйство. Там можно выращивать шафран или хлопок. Более того, при правильной постановке этого дела это может оказаться выгоднее, чем выращивание опийного мака», — отметил эксперт.

Для занятий сельским хозяйством талибам* нужно привести в порядок ирригационную систему, которая была построена СССР.

*«Талибан» — организация, признанная в России террористической, запрещена.