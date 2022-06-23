Названы способы прорыва транзитной блокады Калининграда

Россия и Белоруссия способны устроить ответную блокаду Литве в качестве принудительной меры возобновления железнодорожного транзита в Калининградскую область. Об этом изданию «Украина.ру» заявил военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

По его мнению, власти Литвы пытаются спровоцировать Россию, однако ответ РФ должен быть связан с экономическим воздействием.

«Нужно обращаться к Белоруссии и сделать Литве точно такую же блокаду, которую устроили Калининграду», — заявил он.

Кнутов выразил уверенность, что самостоятельно Литва не решилась бы на блокаду Калининграда, за ее спиной стоят США и НАТО.

«С помощью экономических мер воздействия можно заставить Литву обратиться напрямую к своим западным партнерам», — добавил историк.

Власти Литвы с 17 июня ограничили железнодорожный транзит товаров в Калининградскую область, попавших под санкционные ограничения ЕС.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев пообещал, что ответ России на недружественный шаг Литвы затронет население прибалтийской республики.