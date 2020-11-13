Названы способы борьбы со страхом перед коронавирусом

Пандемия принесла в общество новые страхи. Люди боятся не только заболеть, но и нервничают из-за социальных изменений и неуверенности в завтрашнем дне. В борьбе со стрессом помогут самые простые, но эффективные способы: соблюдение распорядка дня, спорт и отдых.

«Мы можем многое сделать для нашего психического благополучия. Важно придерживаться регулярного распорядка дня, например вставать и ложиться спать в одинаковое время каждый день, регулярно питаться здоровой пищей, регулярно заниматься спортом, выделять время на работу и время на отдых, а также уделять время тому, что вам нравится», — приводит РИА «Новости» сообщение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Люди столкнулись с ростом безработицы, отсутствием привычным контактов с людьми, удаленное обучение играет не последнюю роль в формировании стресса. В сложившейся ситуации стоит позаботиться не только о своем физическом, но и психическом здоровье.

Неврологические нарушения обостряются, но снотворное и алкоголь только усугубляют это состояние. Страх и беспокойство во время пандемии — это нормально, но бороться с ними необходимо.

Во всем мире медики выявили уже 52,5 миллиона случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 1 292 228 человек.