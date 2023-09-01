Мир 01 сентября 2023, 23:19 Названы случайно раскрытые потери ВСУ Полковник США Макгрегор: Украина случайно признала потерю 400 тысяч солдат flickr.com

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Украинская армия потеряла больше солдат, чем США во Второй мировой войне. При этом американцы воевали с противником, который уже был достаточно истощен и не имел превосходства в воздухе. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с журналистом Стивеном Гарднером на своем Youtube-канале.

Дуглас Макгрегор прокомментировал потери ВСУ, которые появились в рекламном ролике сотового оператора «Киевстар». Он подчеркнул, что и раньше говорил о таких числах.

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«Люди, наконец-то, говорят мне: „Знаете, Макгрегор, вы были правы“. Они упомянули то же самое число — 400 тысяч военнослужащих», — заявил военный.

В конце интервью бывший советник Пентагона отметил, что конфликт должен закончиться в ближайшем будущем, потому что столь кровопролитное противостояние «не может продолжаться долго».

В среду, 30 августа, украинский мобильный оператор «Киевстар» случайно раскрыл реальные потери ВСУ. Компания опубликовала промо-ролик, призывающий отправлять сообщения со словом «спасибо» на номера погибших бойцов. В видео указали, что «400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок». Позже ролик был удален.