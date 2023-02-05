Мир 05 февраля 2023, 16:51 Названы слабые места танков Abrams FT назвала реактивный двигатель и сложности в обучении слабыми местами танков Abrams U.S. Department of Defense

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Боевые тяжелые танки Abrams, которые США в скором времени поставят украинским военным, требуют серьезной материально-технической поддержки, что делает их менее выгодными для ВСУ в боевых действиях. Об этом написало издание The Financial Times.

«Бронетанковые подразделения США всегда жаловались на сложную логистику, необходимую для поддержания рабочего состояния Abrams. Украине понадобятся много запчастей, которые производятся только в Америке», — отметили в материале.

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Эксперты напомнили, что минусом танков является используемое реактивное топливо, более дефицитное, чем солярка.

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«Еще одна сложность для ВСУ заключается в том, что на Abrams требуется длительное обучение. Также у него газотурбинный двигатель, что определенно создаст проблемы», — добавили они.

Американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что поставки западных танков Украине являются лишь информационной кампанией, поскольку существенного перелома ситуации на поле боя они не создадут.