Названы симптомы южноафриканского штамма COVID-19

Тесты британцев дают положительный результат как на привычный, так и на новый южноафриканский штаммы. Распространения нового варианта вируса вышло из-под контроля, поэтому власти Кента перечислили весь спектр возможных симптомов, чтобы британцы могли ориентироваться не только на «классические» признаки заболевания.

Как написало издание Еxpress, Национальная служба здравоохранения (NHS) назвала серьезной ошибкой сужение фокуса внимания на высокой температуре, кашле, потере или изменении обоняния и вкуса. Новый штамм также вызывает ломоту в теле, боль в суставах или горле, диарею, конъюнктивит, головную боль, сыпь на коже или изменение цвета пальцев рук или ног.

Директор по общественному здравоохранению Уоррингтона Тара Радж сообщила, что зафиксированы случаи инфицирования при очень легких классических симптомах или проявлении новых.

«Эти люди, которые прошли тест, как только почувствовали себя плохо, и помогли нам остановить распространение вируса в Уоррингтоне. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно симптомов Covid-19, я настоятельно рекомендую вам немедленно пройти тест», — попросила чиновница.

Представители NHS также посоветовали много отдыхать и пить воду, чтобы избежать обезвоживания, принимать парацетамол или ибупрофен. Однако есть данные, что некоторые противовоспалительные обезболивающие ухудшают состояние зараженных коронавирусом. Четких доказательств этому пока не найдено.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали не отказываться от вакцины AstraZeneca на фоне сообщений о ее неэффективности в борьбе с новым штаммом коронавируса.