Мир 14 апреля 2023, 02:29 Названы сферы, в которых Россия сохранила сотрудничество с США Посол Антонов: Россия сохранила сотрудничество с США в области космоса Pxhere

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал сферы, в которых сохраняется сотрудничество РФ и США. Это космос и контакты по линии деконфликтинга в Сирии, сказал дипломат в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале.

«Вы можете меня спросить, а что же осталось в российско-американских отношениях? Отвечу: это сотрудничество в области космоса», — сообщил посол.

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Еще одним «полуживым» направлением Антонов назвал договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Также сохранились связи по линии деконфликтинга в Сирии.

Инженер НАСА Джон Пози в марте заявлял, что представители космических агентств США и России проводят регулярные встречи, на которых обсуждают безопасность космических аппаратов. Он отметил, что сообщество Международной космической станции представляет собой партнерство с участием различных стран, среди которых и Роскосмос.

Ранее Анатолий Антонов сообщил о предупреждении США, что главу российского МИД Сергея Лаврова на СБ ООН ждет холодный прием. Причем, предупреждение прозвучало на самом высоком уровне. Дружелюбия с американской стороны российская дипмиссия не видит уже очень давно.