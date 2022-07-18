Названы санкции ЕС против России, которые вошли в седьмой пакет

В Брюсселе на плановой встрече 18 июля главы МИД стран Евросоюза согласовали седьмой пакет санкций против России. В него не стали включать дополнительные ограничения на поставки энергоносителей.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал о санкционных мерах в перерыве заседания, сообщило агентство MTI.

«Новые санкции ЕС против России <…> пока в основном касаются уточнения правил и не содержат каких-либо ограничений на транспортировку энергоносителей», — подчеркнул он.

В новый пакет не вошли и санкции против Газпромбанка — через него проходят платежи за поставки газа из РФ в Европу. Их не добавили, «несмотря на усилия некоторых стран — членов ЕС».

В новый пакет санкций включили 48 физических лиц, среди них — один из вице-премьеров РФ и несколько политических лидеров из регионов. В нем также упомянуты девять организаций. Постоянные представители государств Евросоюза позже доработают список на совещании.

Рестрикции также направлены на торговлю золотом и товарами двойного назначения, ими ограничили госзакупки и прием депозитов, запретили бухгалтерские услуги и аудит.

Правительство Венгрии, добавил Сийярто, обратило внимание, что в ЕС должны уделять первостепенное внимание достижению мира на Украине. Разработка новых санкций против РФ этому никак не способствует, однако венгерские власти поддержали предложения партнеров по ЕС ради «единства сообщества».