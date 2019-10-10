Названы самые сексуально активные профессии

Британцы выяснили, что нехватка секса может быть связана с профессией, которую выбрал человек. Они опросили две тысячи жителей страны и выяснилось, что меньше всего проблем в этой сфере у фермеров.

Как сообщил сайт The Mirror, больше всего секса в жизни фермеров, причем более трети заявили, что занимаются сексом хотя бы раз в день. 67% опрошенных фермеров при этом назвали происходящее в своей спальне «невероятным».

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На втором месте оказались архитекторы, среди них 21% занимается сексом ежедневно. Условную тройку лидеров замыкают парикмахеры — 17%.

Среди аутсайдеров в сексуальной жизни журналисты. Примерно пятая часть сказала, что занимается сексом не чаще одного раза в месяц.

В ходе опроса также выяснилось, что среди адвокатов наибольшее количество неудовлетворенных качеством секса. 27% представителей этой профессии признались, что имитируют оргазм.

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Исследование провела компания Lelo UK. Ее эксперт Кейт Мойл отметила, что интимная жизнь у всех индивидуальна, но некоторые тенденции все же наблюдаются.

«Например, уровень физической активности в карьере, такой как фермер, а не кого-то в офисе, может повлиять на уровень физической подготовки и энергии», — отметила Мойл.

На сексуальную жизнь также может влиять, по ее мнению, гибкость рабочего времени и окружающая среда.