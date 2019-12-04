Названы самые распространенные в России и мире фамилии

Некоторые фамилии встречаются в определенных странах мира чаще всего. Если в США, например, самой распространенной является фамилия Смит, то в России больше всего Ивановых.

Исследование на соответствующую тему провели специалисты финансового блога NetCredit, разместив его результаты на своем сайте.

Аналитики использовали данные из переписей населения, которые прошли в разных странах, и руководствовались сведениями генеалогического портала Forebears.io.

Выяснилось, что в Соединенных Штатах и других англоязычных странах — Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии — чаще всего встречаются обладатели фамилии Смит (Smith).

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В России больше всего Ивановых (они преобладают в Белоруссии и, что удивительно, в Болгарии), а в Китае — засилье Вэнгов. В Швеции полно Андерсонов, а в некоторых странах Южной Америки господствуют Гонзалесы.

Эксперты уточнили, что фамилии зачастую образовывались от имени родителей. Их могли давать в зависимости от профессии, в которой работал глава семьи, или руководствуясь какими-то личными характеристиками.

Свою роль в происхождении фамилий сыграло место и география их происхождения, а также личность покровителя того или иного человека.