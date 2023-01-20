Мир 20 января 2023, 02:35 Названы самые распространенные мины западного производства у ВСУ Немецкие мины DM-31 и DM-12 стали самыми распространенными у ВСУ

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Украинские военнослужащие чаще всего используют немецкие мины DM-31 и DM-12. Они стали самыми распространенными среди образцов западного производства, рассказал ТАСС начальник цикла подготовки специалистов по уничтожению взрывоопасных предметов 66-го учебного центра инженерных войск Минобороны России Илья Б.

«Немецкие мины DM-31 стояли с электромагнитными датчиками. Это противотанковая кумулятивная противоднищевая мина. Из того, что я знаю, еще DM-12 попадались. А так в основном все наше, советское», — отметил он.

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В числе мин советского производства специалист назвал ТМ-62, ТМ-57, ПМН-2 и ПМН-4. Он пояснил, что если у мины стоит неконтактный датчик цели, то она взрывается при наведении миноискателя из-за изменения электромагнитного поля. По словам собеседника агентства, детонация происходит практически в 100% случаев.

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Противотанковые противоднищевые мины DM-31 делает Германия. Их заряд составляет 3,9 килограмма. Противотанковые противобортные мины DM-12 оснащены кумулятивным зарядом массой 1,5 килограмма. Оба устройства используют для поражения бронетехники.