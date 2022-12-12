Мир 12 декабря 2022, 08:39 Названы самые популярные страны для инвестиций россиян в недвижимость Tranio: Турция стала самой популярной страной для инвестиций россиян в недвижимость Unsplash

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Турция стала самой популярно страной для инвестиций россиян в зарубежную недвижимость по предварительным итогам 2022 года. Таковы результаты исследования международного брокера недвижимости Tranio, поступившие в распоряжение ТАСС.

За 11 месяцев спрос россиян на недвижимость за рубежом вырос на 89% — среди стран СНГ страну по этому показателю обогнала лишь Молдавия. Часто жители РФ выбирали недвижимость с инвестиционными целями.

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На Турцию пришлось 24% запросов, на втором месте — ОАЭ (10%), на третьем — Грузия (9%). Также в топ-10 — Испания и Греция, Кипр, Таиланд, Франция, Черногория и Индонезия.

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Турецкая недвижимость в первую очередь интересовала россиян для получения паспорта этой страны и последующей перепродажи. В Дубае более трети заявок пришлись на покупку под сдачу в аренду или перепродажу, в Индонезии и Таиланде основной спрос пришелся на курортную недвижимость для собственного отдыха и сдачи в аренду.

Большая часть запросов на покупку недвижимости поступила от москвичей (почти 45%), жителей Петербурга (10%) и Краснодарского края (около 5%). Жители столицы в среднем выделяли на покупку 300 тысяч евро. По этому показателю их обогнали жители Челябинской области (около 400 тысяч евро), Алтайского края (381 тысяча евро), Самарской области (380 тысяч).