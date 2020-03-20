Названы самые популярные онлайн-заказы россиян во время пандемии

Карантин — это самое время, чтобы засесть в каталоге любимого онлайн-магазина и что-нибудь прикупить. В топе хитов продаж у россиян домашние пивоварни и детские игры.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на данные аналитиков компании «AliExpress Россия», самыми популярными категориями на онлайн-платформе стали «домашняя одежда», «товары для дома» и «игрушки».

Помимо игрушек и домашних пивоварен, россияне активно заказывали винодельни, столики для ноутбуков, футболки, тапочки и напольные подушки. Продажи домашней одежды взлетели на 60% в период эпидемии коронавируса.

Особой популярностью пользуются у россиян конструкторы. Их стали заказывать на 78% больше. Чтобы занять себя во время изоляции, люди покупают радиоуправляемые игрушки, настолки и наборы для творчества.

Кому-то дома без дела не сидится. По завету музыканта Юрия Лозы, который ранее дал совет, как провести время на карантине, некоторые россияне решили затеять ремонт. В интернете они заказывают перфораторы, смесители и раковины.

На фоне пандемии коронавируса многие работодатели отправили сотрудников на удаленку. По последним данным, в России коронавирусом заразились 253 человека. За последние сутки медики выявили 54 инфицированных.