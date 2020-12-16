Названы самые популярные автомобили среди американцев

Вкусы американских автолюбителей отличают от вкуса россиян. Они любят свои и японские машины, а вот немецкий автопром им не очень нравится.

Рейтинг популярных в США машин появился на канале «Автостарс» в «Яндекс.Дзен».

Самые востребованных автомобили в Штатах — это пикапы Ford F-Series (F-150, F-250, F-350, F-450, F-550). За десять месяцев 2020 года в США продали 367 387 пикапов Ford F-Series. Цена самого простого Ford F-150 стартует от 28 940 долларов (примерно 2 142 000 рублей).

На втором месте пикапы Chevrolet Silverado (1500, 2500 и 3500). С января по октябрь 2020 года обладателями этой машины стали 264 442 человека. Стоимость модели в зависимости от комплектации и модификации варьируется от 28 500 до 50 945 долларов (примерно 2,1—3,7 миллиона рублей).

На третьем месте оказался японский кроссовер Toyota RAV4. За десять месяцев машину приобрели 183 360 американцев. Стоимость внедорожника начинается от 26 050 долларов (примерно 1 928 000 рублей).

В топ-5 также оказался американский Jeep Cherokee. Жители США всегда любили и продолжают любить именно этот автомобиль. За вышеуказанный период машину купили 153 347 раз. Стоимость кроссовера — от 26 555 долларов (примерно 1 965 000 рублей). Пятерку популярных в Штатах машин замкнул японский кроссовер Honda CR-V. С января по октябрь 2020 года в США его приобрели 138 898 человек.