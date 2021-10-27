Названы самые неблагоприятные страны для отдыха с детьми

Отдыхающим с родителями детям чаще всего медицинская помощь требовалась в Турции и Болгарии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование компании «АльфаСтрахование».

«Больше всего обращений за помощью к медикам в связи с детскими заболеваниями летом 2021 года зафиксировано в Турции — 29,7%. На втором месте Россия. На ее долю приходится 13,1%. На третьем — Болгария (12%)», — приводит агентство результаты исследования.

По данным аналитиков, в первую пятерку опасных для отдыха с детьми стран также вошли Грузия и Кипр. Чаще всего россияне обращались за помощью для своих детей по страховке из-за инфекционных заболеваний дыхательных путей — 23,2%. У 21,5% юных туристов были заболевания ЖКТ, 8,2% получали травмы, а у 7,8% были проблемы с ушами.

Накануне газета «Известия» со ссылкой на данные поиска Aviasales сообщила, что цены на авиабилеты в Турцию и Египет за последние несколько дней взлетели до 350-450 тысяч рублей. Это произошло после объявления о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября из-за обострения ситуации с коронавирусом.