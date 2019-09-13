Названы самые грязные в мире деньги

Самой грязной валютой в мире оказался румынский лей. К такому выводу пришли исследователи. Кроме того, бактерии живут на американских и канадских долларах, а также индийских рупиях. Причина в том, что при изготовлении румынской валюты используют полимеры, которые придают деньгам долговечности и к тому же повышают защищенность денег от подделок.

Шнобелевскую премию вручили за абсурдные исследования. Победители знают вкус мух и лечат почки аттракционами Подробнее

За свое открытие ученые получили Шнобелевскую премию по экономике. Церемония награждения прошла накануне, 12 сентября, в Гарвардском университете.

В этом году церемония проводится в 29 раз. В виде вознаграждения за их открытие ученым вручили 10 триллионов зимбабвийских долларов. Это одна купюра, чья рыночная стоимость составляет приблизительно 40 американских центов или 26 российских рублей.