Названы самые грязные места в гостиничных номерах

Коронавирус заставил отели по всему миру пересмотреть технологии уборки. Но все-таки в гостиничных номерах есть несколько мест, которые могут оказаться довольно грязными, рассказал работник гостиницы.

Сотрудник отеля предпочел остаться анонимным, сообщило издание Express.

«Стаканы для зубных щеток не всегда моют из-за спешки, часто их просто ополаскивают», — рассказал сотрудник. Также, по его словам, чашки, которые в течение некоторого времени просто стояли и ими, возможно, не пользовались, могут внутри иметь слой пыли.

Пульт от телевизора тоже частенько упускается из виду во время уборки. Правда, как уточнили эксперты, на сегодня эта проблема уже не актуальна. Дело в том, что отели изменили режимы уборки номера, как вновь открылись после приостановки работы из-за пандемии.

Такие «сенсорные зоны», как например, выключатели света, дверные ручки и телевизионные пульты сегодня усиленно дезинфицируют.

Власти Севастополя ранее запретили отелям селить людей, у которых при себе нет отрицательного теста на коронавирус. Сроки действия теста тоже важны. Анализ должен быть сделан не ранее чем за пять дней до приезда.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано свыше 44,9 миллиона заболевших. Скончались от вируса больше 1,1 миллиона граждан.