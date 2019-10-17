Названы самые дорогие бренды мира. Apple не отдает лидерство уже 7 лет

Стоимость бренда Apple в течение 2019 года повысилась на 9% и составила 234,2 миллиарда долларов. Google отстает от компании из Купертино более чем на 40 миллиардов долларов. Бренд серебряного призера рейтинга на данный момент стоит 167,7 миллиарда долларов. Рост в цене составил 8%.

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На третьем месте расположилась еще одна американская компания — Amazon. Корпорация Джеффа Безоса стоит 125,3 миллиарда долларов. Скачок в стоимости составил 24%.

Также в первой десятке рейтинга расположились Coca-Cola (63,4 миллиарда долларов), Samsung (61 миллиард долларов), Toyota (56,2 миллиарда долларов) и Mercedes-Benz (50,8 миллиарда долларов).

На девятом месте — McDonald’s (45,4 миллиарда долларов). На последнее место в первой десятке ворвалась с прошлогодней 14-й позиции компания Disney со стоимостью бренда 44,4 миллиарда долларов.

Во время составления рейтинга nterbrand учитывает финансовые показатели компаний, влияние брендов, количество покупок и способность компаний обеспечить доход.