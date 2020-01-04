Названы самые безопасные страны для туристов
Весь список выглядит следующим образом:
1. Австралия,
2. Швеция,
3. Новая Зеландия,
4. Италия,
5. Нидерланды,
6. Франция,
7. Исландия,
8. Ирландия,
9. Греция,
10. Япония.
Рейтинг составлялся на основе опросов путешественников. Также авторы учитывали официальную статистику и оценки социологов:
— Глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index), составленный специалистами Института мира совместно с сотрудниками Сиднейского университета,
— Рейтинг безопасности стран, который публикует Госдепартамент США,
— Индекс глобальной безопасности (UL Global Safety Index), в котором учитывается безопасность на дорогах, смертность от травм и несчастных случаев,
— Индекс безопасности от журнала Global Finance, который учитывает риски стихийных бедствий, преступность, вероятность терактов и другие факторы.
Австралия, сказано в блоге страховой компании, стала победителем рейтинга самых безопасных мест на планете как в целом, так и в двух основных категориях путешественников — среди молодежи и семей с детьми.
Страховщики назвали эту страну идеальным сочетанием экзотики и привычных вещей. Кроме этого путешественники отмечают дружелюбие местных жителей.