Названы самые безопасные страны для туристов

Страховщики представили рейтинг из 10 самых безопасных стран для путешественников. Первое место списка, составленного американской страховой компанией BHTP, заняла Австралия.

Весь список выглядит следующим образом:

1. Австралия,

2. Швеция,

3. Новая Зеландия,

4. Италия,

5. Нидерланды,

6. Франция,

7. Исландия,

8. Ирландия,

9. Греция,

10. Япония.

Рейтинг составлялся на основе опросов путешественников. Также авторы учитывали официальную статистику и оценки социологов:

— Глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index), составленный специалистами Института мира совместно с сотрудниками Сиднейского университета,

— Рейтинг безопасности стран, который публикует Госдепартамент США,

— Индекс глобальной безопасности (UL Global Safety Index), в котором учитывается безопасность на дорогах, смертность от травм и несчастных случаев,

— Индекс безопасности от журнала Global Finance, который учитывает риски стихийных бедствий, преступность, вероятность терактов и другие факторы.

Австралия, сказано в блоге страховой компании, стала победителем рейтинга самых безопасных мест на планете как в целом, так и в двух основных категориях путешественников — среди молодежи и семей с детьми.

Страховщики назвали эту страну идеальным сочетанием экзотики и привычных вещей. Кроме этого путешественники отмечают дружелюбие местных жителей.