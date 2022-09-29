Названы риски из-за ЧП с трубами «Северного потока» | 360°

Мир 29 сентября 2022, 04:24 Поделиться Telegram

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Viber Названы риски из-за ЧП с трубами «Северного потока» Аналитик Юшков: ЧП на «Северных потоках» ухудшило шансы Европы благополучно пережить зиму Pxhere.com

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Авария на «Северных потоках» снизила шансы Европы пережить зиму, но она не приведет к экологической катастрофе. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Ситуация не влияет на экологию, несмотря на панику климатологов, отметил Юшков в беседе с агентством «Прайм».

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Газ, по его словам, «легче воздуха, поэтому он растворяется в атмосфере и фактически ущерба окружающей среде не будет». Кроме того, для существенного влияния на климат объема «потерянного голубого топлива» недостаточно.

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Но эта ситуация лишит жителей Европы подстраховки на случай отсутствия альтернативных поставщиков сырья, углубления экономического кризиса или же холодной зимы, отметил Юшков.

Власти США поддерживают начатое Европой расследование диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Но у страны, по ее словам, нет информации об ответственных за аварию.

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