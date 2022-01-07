Названы регионы, в которых может вспыхнуть война в 2022 году

Иран является «горячей точкой» на геополитической карте мира, в 2022 году там может вспыхнуть война, в таком же положении находятся Тайвань и Украина. Такие выводы приведены в издании Le Monde.

По мнению автора статьи, производство Ирана сумело обогатить уран до 60%, при этом уровне его можно применять в военных целях. Тегеран помнит политику бывшего президента США Дональда Трампа, вышедшего из договора по ядерной сделке.

Как считают специалисты, Иран может применить ядерное оружие в военных целях, что может вынудить США и Израиль нанести удар по военной инфраструктуре.

Тегеран не оставит эти действия без реакции, в результате конфликта может разгореться война на территории всего Ближнего Востока.

Украина также является неспокойным регионом. Как считают авторы, действия России в отношении соседей могут окончиться военным конфликтом, а возможный срыв переговоров с США и НАТО может вынудить ее действовать активно.

Также в списке приводится Тайвань. Историческая напряженность с Китаем может заставить США вмешаться в ситуацию. Отмечается, что американская сторона может поставить на это островное государство средства вооружения.