Названы регионы с наибольшей протяженностью автомобильных дорог

По данным ИА Nation News, первое место занял Алтайский край. Дороги там заняли 54,3 тысячи километров. Также в первую пятерку вошли Башкирия — 48,6 тысячи километров, Московская область — 43,5 тысячи километров, Краснодарский край — 42,5 тысячи километров и Самарская область — 41,5 тысячи километров.