Мир 06 января 2024, 10:37 Названы регионы, где в 2024 году могут вспыхнуть новые конфликты Эксперт Кнутов: в 2024 году возможны конфликты на Тайване и в Израиле РИА «Новости»

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Тайвань и Ближний Восток — регионы, где потенциально могут разгореться военные конфликты. Такое мнение в интервью Lenta.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Вопрос в том, перерастет ли ближневосточный конфликт в глобальное столкновение арабских стран с Израилем», — пояснил он.

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По мнению Кнутова, власти США давят на арабские государства, чтобы те не объединились против Израиля. Однако если страна совершит необдуманные действия, то ситуация пойдет по нарастающей.

Помимо кризиса на Ближнем Востоке, Кнутов назвал опасной ситуацию вокруг Тайваня. Очень многое зависит от результата президентских выборов в США, которые состоятся осенью, заметил он.

В случае провозглашения островом независимости у Китая не будет другого выхода, кроме как начать боевые действия, подытожил эксперт.

В новогоднем поздравлении нации лидер КНР Си Цзиньпин назвал неизбежным воссоединение Тайваня и материкового Китая. При этом в прошлом году китайский политик не делал подобных заявлений.