Названы ракеты, которыми Иран ударил по военным США

Ракеты Qiam-1 — это улучшенная версия ракет Scud, которые были разработаны в Ираке. Их применяли во время войны в Персидском заливе в 1990–1991 годах. Данная модификация ракет имеет систему наведения. Они работают на жидком топливе. Тегеран использовал данные ракеты для атаки на террористов «Исламского государства»*.

Ракеты Fateh-110 — это баллистические ракеты малого радиуса действия.

Согласно расследованию NBC, американские военные были предупреждены о том, что Иран выпустил ракеты.

В ночь на 8 января по американским базам были выпущены десятки ракет. В результате ракетного удара пострадали граждане Ирака. Авиаудары по американским военным базам в Ираке стали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января после ракетного удара военными США по аэропорту Багдада.

*Террористическая организация, запрещенная в России