Названы простые способы ускорить метаболизм

Всего в списке простых методов ускорения метаболизма семь пунктов. На первом месте — вода. Диетологи советуют пить полтора литра воды в день. Жидкость способствуют активному сжиганию килокалорий. Дополнительную жидкость можно получить из огурцов, грейпфрутов, арбузов и кабачков.

Помимо положительного влияния на обмен веществ, клетчатка поможет снизить тягу к нездоровой пище. Больше всего ее в яблоках, брокколи, зеленом горошке, грушах, малине и репе. Капсаицин, который содержится в перце чили, также помогает ускорить метаболизм. Схожим действием обладает и горчица — для достижения желаемого эффекта достаточно одной ложки этого острого соуса в день.

Кроме того, для сжигания дополнительных калорий специалисты рекомендуют интенсивные физические упражнения в течение 2,5 минуты, сон в прохладе и смех. По данным ученых, искренний смех в течение 10 минут значительно повышает основные энергетические расходы и частоту сердечных сокращений на 20%.