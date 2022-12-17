Мир 17 декабря 2022, 22:38 Названы проигравшие страны от потолка цен на российскую нефть Foreign Policy: потолок цен на российскую нефть ударит по европейским странам РИА «Новости»

Читать 360tv в

Установленная западными странами максимальная цена экспорта нефти из России в первую очередь ударит по Европе, а не снизит доходы РФ. Об этом говорится в материале издания Foreign Policy.

Авторы статьи объяснили, что введение ценового ограничителя на нефть российской марки Urals повлечет за собой снижение стоимость сырья марки Brent. При этом в среднем за последние годы российская нефть продавалась как раз на уровне 60 долларов.

Реклама

В будущем Совет Евросоюза может пересмотреть стоимость российского сырья до 30 долларов за баррель. В частности, на этом настаивает Польша, а Мальта, Кипр и Греция выступают против подобной меры.

Реклама

Журналисты подчеркнули, что ЕС взял курс на отказ от российского сырья еще до введения потолка цен и на доходы России никак эмбарго не повлияет.

Страны «Большой семерки», Евросоюза и Австралия ограничили приобретение российской нефти на уровне не более 60 долларов за баррель.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что введение ценового потолка никак не скажется на состоянии отечественной экономики, писало Nation-News.