Названы продукты из России, которые нравятся американцам

Американец, живущий в России, рассказал, какие продукты он отправляет своим родителям в США, на канале «Американец о России». Об этом написал Inforeactor.

Живя в России, молодой человек иногда отправлял на родину разные продукты. В итоге у его родителей сформировался список любимой еды из России.

Первое место в этом списке заняло сладкое. Американцам очень понравился российский шоколад — причем не только горький, но и молочный шоколад из России назвали более вкусным, чем тот, что продается в США. Также пользуется популярностью пасечный мед. Американцы полюбили его за вязкость и густоту.

Кроме того, молодой человек регулярно отправляет родителям сухофрукты, которые они едят просто так или пускают на компот. Дело в том, что из-за моды на правильное питание в США подобные продукты сильно подорожали. Поэтому и приходится присылать их из России, где на них сохранились невысокие цены.