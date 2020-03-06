Названы проблемы российского рынка жилья из-за коронавируса
Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на члена Общественного совета при Минстрое РФ Рифата Гарипова, во время эпидемии россиянам не будет дела до нового жилья, а застройщики могут начать закрывать офисы на карантин. Еще одна проблема — это ограниченное количество банковских работников, которые взаимодействуют с застройщиками.
«В некоторых субъектах с проектным финансированием работают от одного до трех банков, в которых на работу с застройщиками закреплен один человек. По сути, от его здоровья будет зависеть уровень оперативности работы банков по выдаче проектных кредитов, открытия и раскрытия эскроу-счетов», — заявил Гарипов.
Собеседник отметил, что коронавирус вряд ли повлияет на проблемы со строителями и стройматериалами. Иностранцев в сфере жилищного строительства в России очень мало, а материалы в основном используют отечественные.
За два месяца с небольшим после появления 2019-nCoV в Китае вирус распространился по всему миру и убил 3,3 тысячи человек.