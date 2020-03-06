Названы проблемы российского рынка жилья из-за коронавируса

Китайский коронавирус может навредить жилищному строительству в России по двум направлениям. Людям из-за инфекции будет просто не до покупки квартир, а ответственные за запуск и сдачу строительства могут заболеть — в некоторых регионах с застройщиками от нескольких банков работает всего один человек.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на члена Общественного совета при Минстрое РФ Рифата Гарипова, во время эпидемии россиянам не будет дела до нового жилья, а застройщики могут начать закрывать офисы на карантин. Еще одна проблема — это ограниченное количество банковских работников, которые взаимодействуют с застройщиками.

«В некоторых субъектах с проектным финансированием работают от одного до трех банков, в которых на работу с застройщиками закреплен один человек. По сути, от его здоровья будет зависеть уровень оперативности работы банков по выдаче проектных кредитов, открытия и раскрытия эскроу-счетов», — заявил Гарипов.

Собеседник отметил, что коронавирус вряд ли повлияет на проблемы со строителями и стройматериалами. Иностранцев в сфере жилищного строительства в России очень мало, а материалы в основном используют отечественные.

За два месяца с небольшим после появления 2019-nCoV в Китае вирус распространился по всему миру и убил 3,3 тысячи человек.