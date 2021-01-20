Названы приоритеты Байдена на посту президента

Вступивший в должность президента США Джо Байден настроен на активную деятельность. В Белом доме обозначили приоритеты главы государства, среди которых оказалась борьба с COVID-19.

Соединенные Штаты, заметили в пресс-службе американской администрации, сейчас вынуждены бороться с несколькими кризисами одновременно.

«Президент Байден займется активными действиями и немедленной помощью американским семьям», — рассказали в Белом доме о планах главы США.

Американскому лидеру предстоит работа «по контролю над пандемией и предоставлению экономической помощи». Среди приоритетов Байдена — борьба с изменением климата, продвижение расовой справедливости и гражданских прав. Кроме того, ему предстоит реформировать иммиграционную систему и «восстановить позиции США в мире.

Последнее предполагает укрепление национальной безопасности и восстановление «демократических союзов» по всему миру. Американский президент также будет отстаивать американские ценности и права человека. Представителям среднего класса Байден хочет оказать помощь, чтобы они «преуспели в глобальной экономике».

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоялась 20 января. Он стал 46-м по счету лидером Соединенных Штатов.