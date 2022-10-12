Названы примерные сроки ремонта нефтепровода «Дружба» после утечки | 360°

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Названы примерные сроки ремонта нефтепровода «Дружба» после утечки

Энергетик Фролов: нефтепровод «Дружба» могут восстановить за несколько дней

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Если утечка на нефтепроводе «Дружба» небольшая, его могут восстановить за несколько дней. Об этом в разговоре с Lenta.ru сказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Алексанр Фролов.

По словам эксперта, пока масштабы повреждения нефтепровода не известны, поэтому трудно говорить, сколько времени потребуется на его восстановление.

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Он добавил, что поставки российской нефти в Германию и так были затруднены после того, как Германия конфисковала немецкие активы «Роснефти» около месяца назад.

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