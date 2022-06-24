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    24 июня 2022, 15:13

    Названы причины увольнения болгарского кабмина

    Дарья Морозова

    Стали известны причины увольнения кабинета министров премьера Болгарии Кирилла Петкова. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

    По данным издания, одной из причин стала позиция Петкова в конфликте России и Украины. Он поддерживал вторую, хотя в стране шли митинги с требованием сохранять нейтралитет.

    Еще одной причиной стали экономические проблемы в стране. Поддержка антироссийских санкций спровоцировала инфляцию и рост цен.

    Кроме того, парламент был не согласен с позицией премьера насчет вступления Северной Македонии в Евросоюз.

    Сам Петков обвиняет в отставке правительства трех болгарских политиков, а также посла России Элеонору Митрофанову.

    «Это была честь для меня возглавлять правительство, которое свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова», — сказал он.