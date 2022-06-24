Названы причины увольнения болгарского кабмина

Стали известны причины увольнения кабинета министров премьера Болгарии Кирилла Петкова. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

По данным издания, одной из причин стала позиция Петкова в конфликте России и Украины. Он поддерживал вторую, хотя в стране шли митинги с требованием сохранять нейтралитет.

Еще одной причиной стали экономические проблемы в стране. Поддержка антироссийских санкций спровоцировала инфляцию и рост цен.

Кроме того, парламент был не согласен с позицией премьера насчет вступления Северной Македонии в Евросоюз.

Сам Петков обвиняет в отставке правительства трех болгарских политиков, а также посла России Элеонору Митрофанову.

«Это была честь для меня возглавлять правительство, которое свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова», — сказал он.