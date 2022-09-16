Причину ухудшения мирового продовольственного кризиса назвали на саммите ШОС | 360°

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Причину ухудшения мирового продовольственного кризиса назвали на саммите ШОС

Главы государств ШОС назвали санкции причиной ухудшения ситуации с продовольствием

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Введенные рядом стран санкции серьезно усложнили ситуацию на мировом рынке продовольствия, который переживает серьезный кризис из-за изменения климата и последствий пандемии. Об этом говорится в официальном заявлении Совет глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) об обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Документ опубликован на сайте организации.

Авторы отметили, что введенные в одностороннем порядке ограничительные меры нанесли удар по мировой логистике и глобальным цепочкам производства.

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«Сегодня мир сталкивается с серьезными угрозами в сфере обеспечения продовольственной безопасности. Такие факторы, как изменение климата, пандемия COVID-19 и региональные проблемы, наносят удары по глобальным цепочкам производства и поставок продуктов питания», — сказано в документе.

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Главы государств отметили, что практика введения односторонних санкций противоречит международному праву и усугубляет продовольственный кризис. В результате происходит дестабилизация мировых рынков, появляются угрозы дестабилизации экономик развивающихся и наименее развитых стран. ШОС призвала страны, которые ввели ограничения, вернуться к правилам отношений, установленных ООН.

Страны-производители продовольствия призвали развивать собственный экспортный потенциал, чтобы избежать дефицита и большого роста цен. Мировое сообщество обязано оказать поддержку наименее обеспеченным государствам в поставках продовольствия в виде гуманитарной помощи.

Президент России Владимир Путин на заседании ШОС заявил, что страна готова бесплатно передать в развивающиеся страны около 300 тысяч тонн удобрений, которые остаются в портах Евросоюза. Российский лидер подчеркнул, что обратился в секретариат ООН с требованием повлиять на решение Еврокомиссии о введенных санкциях, которые сказались на возможностях поставлять продовольствие и удобрения в страны Африки, Азии и Латинской Америки.

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