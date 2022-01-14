Названы причины, по которым Украина не войдет в НАТО

В обозримом будущем Украина не сможет стать членом НАТО. На это указывают несколько причин. Такое мнение выразили обозреватели американской газеты The New York Times.

По мнению авторов, одна из причин, которая мешает вступлению Украины в Североатлантический альянс — неуверенность европейских членов НАТО по поводу принятия конкретной страны. В условиях необходимости консенсуса по данному вопросу вступление Украины в альянс становится маловероятным.

Еще одна причина — все большая умеренность высказываний президента США Джо Байдена по данному вопросу. Ранее американская администрация делала многочисленные заявления по поводу членства Украины. Однако с некоторых пор Байден стал все более осторожен в высказываниях и все менее настойчив в отстаивании своей позиции относительно расширения НАТО на восток.

Кроме того, Вашингтон и его союзников не устраивает интенсивность борьбы Киева с коррупцией. В рейтинге организации Transparency International Украины по показателю коррупции находится на 117 месте из 180.

Авторы NYT также считают, что Россия сохранила значительные экономические рычаги в отношении стран Европы. В частности, речь идет о газовых поставках. В этой связи многие государства не захотят портить отношения с восточным соседом.

«Учитывая все это, Украина почти определенно не сможет отвечать главному критерию для вступления НАТО: одобрение от всех 30 членов», — резюмируют авторы статьи.

Политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, было принято Североатлантическим альянсом в апреле 2008 года. При этом ни одной из этих стране не был предоставлен по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре оформления вступления.