Мир 28 февраля 2023, 18:27 Названы преимущества перехода России в Азиатскую шахматную федерацию

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В результате перехода России в Азиатскую шахматную федерацию отечественные шахматисты обретут серьезных и сильных соперников. Такое мнение выразил член президиума Шахматной федерации Москвы Никита Ким, сообщил сайт телеканала «Звезда».

По словам эксперта, сейчас участниками основных турниров становятся представители Индии и Китая.

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Согласно результатам последних чемпионатов, на сегодняшний день полюс развития шахмат находится именно в азиатских странах, считает Ким.

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