28 февраля 2023, 18:27
Названы преимущества перехода России в Азиатскую шахматную федерацию
В результате перехода России в Азиатскую шахматную федерацию отечественные шахматисты обретут серьезных и сильных соперников. Такое мнение выразил член президиума Шахматной федерации Москвы Никита Ким, сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам эксперта, сейчас участниками основных турниров становятся представители Индии и Китая.
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Согласно результатам последних чемпионатов, на сегодняшний день полюс развития шахмат находится именно в азиатских странах, считает Ким.
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Китай
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