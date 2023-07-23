Мир 23 июля 2023, 17:35 Названы предварительные сроки поставок истребителей F-16 на Украину Глава Госдепа Блинкен: поставка F-16 на Украину займет несколько месяцев United States Air Force

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Украина получат обещанные США истребители F-16. Но транспортировка военных самолетов займет несколько месяцев. Об этом в эфире телеканала CNN заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Глава внешнеполитического ведомства США пояснил что для получения истребителей требуется достаточно времени, чтобы организовать не только их поставку, но и обслуживание, чтобы они показали свою эффективность в бою.

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Блинкен добавил, что, даже если бы решение о передаче F-16 приняли вчера, украинские войска увидели бы самолеты только через несколько месяцев

«Важно сфокусироваться на том, чтобы, когда они их получат, они были должным образом подготовлены, могли обслуживать эти самолеты и разумно применять их», — заявил Блинкен.

Президент Украины Владимир Зеленский в минувшую субботу, 22 июля, заявил, что обучение военных летчиков по управлению западными истребителями стартует в начале августа.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что украинские военные возлагают слишком большие надежды на F-16 для успеха своего контрнаступления. Но они получат самолеты до конца года или быстрее.