    24 июня 2020, 07:30

    Названы пожизненные последствия COVID-19

    Андрей Иванов

    Переболевших COVID-19 могут всю жизнь мучить хроническая усталость, психологические расстройства и проблемы с легкими. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на медиков Национальной службы здравоохранения Великобритании.
    Названы пожизненные последствия COVID-19

    По данным исследования специалистов, пожизненные проблемы со здоровьем после выздоровления от COVID-19 будут преследовать каждого третьего. Помимо фиброза легких и нарушений психики, COVID-19 может вызвать поражение мозга, что приводит к болезни Альцгеймера.

    Руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 Хилари Флойд заявила о большом количестве людей среднего возраста, которые после перенесенной болезни долго не могут работать и страдают от хронической усталости. При этом у них нет никаких сопутствующих заболеваний.

    По словам врачей, людям, которые перенесли COVID-19, потребуется около года на восстановление. Часть из них не оправится полностью от болезни никогда. У каждого десятого переболевшего из группы, с которой работали британские медики, выявили острое поражение сердца.

    Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский рассказал, что коронавирус наносит удар по сосудам, в результате чего легкие превращаются в «кусок мяса».