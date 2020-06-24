Названы пожизненные последствия COVID-19

По данным исследования специалистов, пожизненные проблемы со здоровьем после выздоровления от COVID-19 будут преследовать каждого третьего. Помимо фиброза легких и нарушений психики, COVID-19 может вызвать поражение мозга, что приводит к болезни Альцгеймера.

Руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 Хилари Флойд заявила о большом количестве людей среднего возраста, которые после перенесенной болезни долго не могут работать и страдают от хронической усталости. При этом у них нет никаких сопутствующих заболеваний.

По словам врачей, людям, которые перенесли COVID-19, потребуется около года на восстановление. Часть из них не оправится полностью от болезни никогда. У каждого десятого переболевшего из группы, с которой работали британские медики, выявили острое поражение сердца.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский рассказал, что коронавирус наносит удар по сосудам, в результате чего легкие превращаются в «кусок мяса».